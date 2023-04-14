Будував кар’єру «правоохоронця» під керівництвом представників рф: чоловіку оголошено підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» під керівництвом представників рф. Колаборант обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо його оголошення в розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости