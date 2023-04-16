Польща та Угорщина заборонили ввезення зерна та іншого продовольства з України

Уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Постанова набирає чинності з дня її оголошення.

Про це заявив заявив голова партії “Право і справедливість” (ПіС) Ярослав Качинський на з’їзді, пише RMF24. За його словами, Варшава готова вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду, повідомляє УНІАН.

“Сьогодні Уряд прийняв постанову про заборону ввезення, так би мовити, зерна в Польщу, а також десятків інших видів продовольства (…). Вони перераховані в додатку до цього регламенту (…), від цієї крупи до продуктів з меду, дуже і дуже багато всього”, – сказав Качинський.

Глава ПіС підкреслив, що Польща “була й залишається другом України без найменших змін”, однак, завданням польської влади є також захист інтересів своїх громадян, а можлива криза в польському селі відіб’ється на становищі всіх поляків.

Заборона вводитися до 30 червня 2023 року і поширюватиметься на наступні види сільгосппродукції: зерно, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон і коноплі, фрукти і овочі, перероблені плодоовочеві продукти, вино, яловичину і телятину, молоко й молочні продукти, свинину, баранину й козлятину, яйця, м’ясо птиці, етиловий спирт сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інші продукти.

Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт зерна, олійних культур і деяких інших агропродуктів з України. Про це в суботу, 15 квітня, заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь.

“Уряд прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти, тому за відсутності значущих заходів ЄС він тимчасово, подібно до Польщі, забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до Угорщини”, – наводяться слова Надя на сайті угорського уряду.

За даними мінсільгоспу Угорщини, заборона триватиме до 30 червня 2023 року. Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства.

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