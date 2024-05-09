Особливості організації відкритих торгів

Відкриті торги є ключовим механізмом закупівель, як визначено в частині 1 статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі». Цей вид закупівель також вважається конкурентним, згідно з частиною 1 статті 13 Закону.

Простіше кажучи, відкриті торги - це найпоширеніший спосіб закупівлі, особливо у випадках, коли замовники зобов'язані дотримуватися прозорості витрат, відповідно до законодавства.

СУПРОВІД ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ – звертайтесь до професіоналів.

Сучасна процедура відкритих торгів

У сучасних умовах відкриті торги проводяться з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про публічні закупівлі, особливо під час дії воєнного стану в Україні та у період після його припинення або скасування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

Скасування відкритих торгів

Процедура скасування відкритих торгів регулюється пунктом 50 Особливостей, який визначає такі умови для цього:

Відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт або послуг.

Неможливість усунення порушень, виявлених у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень.

Скорочення обсягу видатків на закупівлю товарів, робіт або послуг.

Неможливість здійснення закупівлі через обставини непереборної сили.

Після прийняття рішення про скасування торгів, замовник має один робочий день на те, щоб зазначити причини цього рішення в електронній системі закупівель, та завантажити відповідні протоколи.

Відповідь на запит у відкритих торгах

Відповідно до пункту 54 Особливостей, учасник має право звернутися до замовника не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну подання тендерної пропозиції через електронну систему закупівель. Це може бути запит на роз’яснення щодо тендерної документації або оголошення про проведення торгів, або вимога щодо усунення порушень під час торгів.

Усі такі запити автоматично оприлюднюються в електронній системі без ідентифікації особи, що звернулася до замовника. Замовник має обов’язок відповісти на ці запити протягом трьох днів і також опублікувати свою відповідь в електронній системі.

Якщо замовник не встигає надати відповідь вчасно, то система автоматично зупиняє проведення торгів. Для їх поновлення замовник повинен опублікувати відповідь та продовжити термін подання тендерних пропозицій не менше, ніж на чотири дні.

Новости портала «Весь Харьков»