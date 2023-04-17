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На Харківщині чоловік кинув під автомобіль гранату РГД

На Харківщині чоловік кинув під автомобіль гранату РГД

Мешканець Вільхуватської громади кинув під автомобіль 39-річного чоловіка гранату РГД. Осколкові поранення отримали троє чоловіків, які у цей час знаходились у салоні транспортного засобу. Їх доставили до лікарні.

45-річний зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату РГД до домоволодіння інших мешканців громади. Боєприпас не розірвався. Ніхто з господарів будинку не постраждав.

Повідомлення про подію у Куп’янському районі надійшло до поліції 16 квітня близько 18:30.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області та спеціалісти вибухотехнічного управління.

Речові докази вилучені.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

Джерело: ГУНП

Агентство Телевидения Новости

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