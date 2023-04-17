На Харківщині чоловік кинув під автомобіль гранату РГД
Мешканець Вільхуватської громади кинув під автомобіль 39-річного чоловіка гранату РГД. Осколкові поранення отримали троє чоловіків, які у цей час знаходились у салоні транспортного засобу. Їх доставили до лікарні.
45-річний зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату РГД до домоволодіння інших мешканців громади. Боєприпас не розірвався. Ніхто з господарів будинку не постраждав.
Повідомлення про подію у Куп’янському районі надійшло до поліції 16 квітня близько 18:30.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області та спеціалісти вибухотехнічного управління.
Речові докази вилучені.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Джерело: ГУНП