Фінансист-колаборант може отримати шанс вийти з СІЗО під заставу

Суд застосував до так званого «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной (Военной) гражданской администрации Купянского района» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 червня, з визначенням розміру застави розміром в 134 200 грн. Про це стало відомо з ухвали Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 квітня.

Як вдалось встановити Харківському антикорупційному центру, мова йде про уродженця Дворічної Віктора Миколайовича Татаренка.

Фото – джерело інформації

Фото – Харківська обласна прокуратура

55-річний Татаренко підозрюється за фактом ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

На ухвалу про обрання запобіжного заходу подана апеляційна скарга. Засідання апеляції відбудеться 27 квітня, о 14:00.

З ухвали суду стало відомо, що 18 серпня минулого року Татаренко добровільно надав згоду представникам збройних сил рф та ВЦА Харківської областіобійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной (Военной) гражданской администрации Купянского района», що знаходилась у Куп’янську.

До псевдообов’язків «посадовця» входило: керівництво діяльністю управління фінансів, створення проєкту бюджету так званої «ВГА», планування роботи управління фінансів та забезпечення виконання перспективних планів робіт, здійснення контролю за виконанням планів доходу бюджету Куп’янського району, підготовка звітів про виконану роботу для розгляду та затвердження так званому «главе ВГА Купянского района Харьковской области» Максиму Губіну.

Після звільнення Україною Куп‘янщини, Татаренко втік до Харкова.

Як стало відомо ХАЦу, Татаренко раніше був керівником фінансового відділу Дворічанської райдержадміністрації. А після реорганізації цієї РДА, Татаренко очолив фінансовий відділ Дворічанської селищної ради. На сьогоднішній день, Татаренко згідно з інформацієї порталу “YouControl”, продовжує бути керівником фінансового відділу Дворічанської селищної ради.

Агентство Телевидения Новости