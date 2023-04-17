Харків‘янку, яка розкладала по Харкову згортки з PVP, засудили на 6 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винною 40-річну жінку за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що раніше судима харків‘янка придбала психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту іншим особам, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Вона попередньо фасувала PVP, формуючи «закладки», а після цього робила «схованки» у землі по різних адресах у Новобаварському районі м. Харкова.

Обвинувачена фотографувала на телефон місця схову, після чого з місця злочину втікала.

12 квітня 2023 року суддя Жовтневого районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно жінки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости