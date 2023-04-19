Співпрацювала з ворогом: колаборантку засуджено на 9 років позбавлення волі

За матеріалами СБУ на 9 років засуджено колаборантку, яка приєдналась до окупаційної влади. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще однієї поплічниці ворога, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами.

Зловмисницею виявилась 49-річна місцева мешканка смт. Шевченкове, яка заручилась підтримкою окупантів та добровільно погодилась обійняти посаду у так званій «Тимчасовій цивільній адміністрації» Куп’янського району Харківської області.

Встановлено, що з червня 2022 року вона виконувала організаційно-розпорядчі функції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, на посаді «помічника начальника управління Шевченківського територіального управління».

На цій посаді жінка координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації, обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру, а також узгоджувала з представниками зс рф пересування громадян окупованими територіями Куп’янського району Харківської області.

Після звільнення селища у вересні 2022 року співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.Наразі вироком суду зловмисницю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости