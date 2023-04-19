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Мовний омбудсмен оскаржуватиме рішення суду про скасування штрафу для Терехова за ведення соцмереж російською

Мовний омбудсмен оскаржуватиме рішення суду про скасування штрафу для Терехова за ведення соцмереж російською

Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного законодавства, а саме: за ведення соцмереж російською мовою. Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова, яке оприлюднили 10 квітня.

Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Також суд скасував штраф за порушення мовного законодавства у 3400 гривень, пише Громадське.

Терехов переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як «публічна, а не посадова особа».

Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.

Реакція мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нам у коментарі заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — сказав Кремінь.

Мовне законодавство і Терехов

Перший випадок порушення законодавства стосувався виступу міського голови Харкова недержавною мовою на телебаченні. Тоді Терехова оштрафували на 3400 гривень.

Наступна постанова стосувалася російської мови на офіційних сторінках Терехова у Facebook і Telegram. Спершу Кремінь виніс міському голові Харкова попередження.

«Але через те, що продовжились факти застосування недержавної [мови], ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було ухвалено рішення про накладання штрафу», — сказав Кремінь.

Як зазначається, згідно з рішенням про накладання другого штрафу, Терехов також мав сплатити 3400 гривень.

Агентство Телевидения Новости

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