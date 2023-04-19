Мовний омбудсмен оскаржуватиме рішення суду про скасування штрафу для Терехова за ведення соцмереж російською

Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного законодавства, а саме: за ведення соцмереж російською мовою. Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова, яке оприлюднили 10 квітня.

Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Також суд скасував штраф за порушення мовного законодавства у 3400 гривень, пише Громадське.

Терехов переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як «публічна, а не посадова особа».

Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.

Реакція мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нам у коментарі заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — сказав Кремінь.

Мовне законодавство і Терехов

Перший випадок порушення законодавства стосувався виступу міського голови Харкова недержавною мовою на телебаченні. Тоді Терехова оштрафували на 3400 гривень.

Наступна постанова стосувалася російської мови на офіційних сторінках Терехова у Facebook і Telegram. Спершу Кремінь виніс міському голові Харкова попередження.

«Але через те, що продовжились факти застосування недержавної [мови], ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було ухвалено рішення про накладання штрафу», — сказав Кремінь.

Як зазначається, згідно з рішенням про накладання другого штрафу, Терехов також мав сплатити 3400 гривень.

Агентство Телевидения Новости