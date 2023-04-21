На деокупованій території Чугуївського району ремонтують дорогу

Наразі розпочали відновлення автодороги О-212648 «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля».

Внаслідок бойових дій «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля» зазнала значних руйнувань, тому оперативне відновлення цього напрямку має вкрай важливе значення для населення на деокупованих територіях області, повідомили в ДП «Дороги Харківщини».

Так, запланована ділянка ремонту з’єднає дві дороги державного значення H-26 «Чугуїв – Мілове» та T-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук».

«Відповідно до проєктної документації на дорозі передбачені роботи з розпушування та ущільнення старого шару покриття, влаштування шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнювального та верхнього шарів покриття з асфальтобетону, укріплення узбіч».

Особливу увагу фахівці приділяють безпеці дорожнього руху, тому також нанесуть дорожню розмітку, встановлять дорожні знаки та бар’єрне огородження. Окрім цього, будуть облаштовані пішохідні переходи та зупинкові майданчики для громадського транспорту.

Агентство Телевидения Новости