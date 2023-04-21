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Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який очолив окупаційний лісгосп у Куп’янську

Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який очолив окупаційний лісгосп у Куп’янську

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця с. Руська Лозова за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). 

За даними слідства, чоловік пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. 

«Посадовець» виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства. 

Також колаборант формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства. 

Своїм підлеглим обвинувачений надавав вказівки щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади. 

Наразі колаборант перебуває у розшуку: його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова. 

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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