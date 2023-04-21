Кіберполіція Харківщини викрила учасників двох злочинних угруповань у привласненні майже 2 мільйонів гривень

В одному угрупованні об’єдналися 13 осіб, які створили та адміністрували спільноту в «Телеграм», де розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської групи.

Далі зловмисники в месенджерах розсилали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам.

Організатор схеми здійснював компрометацію платіжних карток клієнтів банку та за допомогою платіжних систем «виводив» гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

Аналогічну схему реалізували і троє жителів Дніпропетровщини.

За оперативними даними, від протиправних дій обох злочинних угруповань постраждала щонайменше тисяча осіб. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже два мільйони гривень.

В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, гроші та SIM-карти.

Агентство Телевидения Новости