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Завершено спецрозслідування стосовно колишнього правоохоронця, який присягав на вірність державі-агресору

Завершено спецрозслідування стосовно колишнього правоохоронця, який присягав на вірність державі-агресору

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського з логістики ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Вовчанська діючий поліцейський перейшов на бік ворога, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Так, у квітні минулого року за пропозицією представників рф він обійняв посаду «старшини» у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі.

Зрадник їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримував поліцейську форму, комп’ютерне обладнання, канцелярію задля укріплення правоохоронної системи російського формату.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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