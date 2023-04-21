Вирок суду: прокурори довели вину чоловіка, який вбив знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Прокурори довели, що 6 січня цього року неодноразово судимий, зокрема за крадіжки та порубку лісу, чоловік знову порушив закон. Щоправда, цього разу це був злочин проти життя — він вбив свого 51-річного знайомого.

Встановлено, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Між ними виникла суперечка, і, коли аргументи закінчились, зловмисник схопив ніж і завдав ним не менше 6 ударів в грудну клітину та живіт свого опонента. Потерпілий помер на місці.

Вбивця з місця злочину втік, однак це не допомогло уникнути відповідальності — його було викрито.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости