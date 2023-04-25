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25.04.2023 21:52
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Завершено пошукові роботи на місці ракетного удару в Куп’янську

Завершено пошукові роботи на місці ракетного удару в Куп’янську

Краєзнавчий музей Куп’янська став сьогодні стратегічною ціллю рашистів – о 9 ранку окупанти вдарили по центру міста.

Начало рабочего дня, люди пришли на работу в музей краеведческий. Ну, трое в больнице, два трупа. Вот и все. Это жена моего брата и жена директора.

Шість осіб в результаті отримали травми різного ступню важкості. Дві жінки опинилися під завалами – під час ракетного удару в музеї знаходилися співробітники Управління культури, молоді та спорту. Одна з ракет С-300 влучила безпосередньо в будівлю, друга – на територію музею, утворивши велику вирву.

Андрій Коношевич, т.в.о. нач. Куп’янської РВА

Спочатку один удар прийшовся в 20 м від будівлі, через декілька секунд уже удар прийшовся по будівлі, де в цей час знаходилися працівники Куп’янської МВА, які вийшли на робочі місця. Це 9 година, тут взагалі зазвичай дуже багато людей, таке жваве місце, тут і зупинка, і гуманітарна допомога, тут і служба соцзахисту, тут достатньо людей буває зазвичай.

Пошкоджень зазнали будівлі, розташовані поруч. Близько 12-ї дня з-під завалів вдалося витягти одну з жінок, від отриманих травм постраждала померла. За кілька годин рятувальники дісталися й другого тіла. Одній загиблій 53, другій – 56 років.

Андрій Беседін, нач. Куп’янської МВА

Що стосується ракет С-300 – дуже давно не прилітало і люди відвикли від цих ракет, що саме вони несуть. Кожного дня РСЗВ, артилерія працює, міномет долітає – лінія фронту 9 км. Але сьогодні це дійсно терористичний акт. В будівлі знаходилося багато людей, але більшість цілі. Дві жінки загинуло.

З шести постраждалих п’ятьом знадобилася госпіталізація. Правоохоронці провели огляд місця злочину, вилучили речові докази. За ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.


Агентство Телевидения Новости

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