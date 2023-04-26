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Річниця аварії на ЧАЕС: через 37 років окупанти знову наражають на небезпеку весь світ

Річниця аварії на ЧАЕС: через 37 років окупанти знову наражають на небезпеку весь світ

37 років тому Аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

“Минулого року окупанти не тільки захопили атомну станцію, а й знову наразили на небезпеку весь світ. Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи.

Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу”.

Агентство Телевидения Новости

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