США придбали 81 бойовий літак радянських часів у союзника рф - Kyiv Post
Казахстан, який оновлює свій авіапарк, продав на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років.
"США закупили 81 застарілий бойовий літак. ... Мотив покупки США залишається нерозкритим, ... але йдеться про можливість їхнього потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні", - йдеться в матеріалі.
Від себе скажу, що це ДУЖЕ БАГАТО ЛІТАКІВ. На початку повномасшатбного вторгнення український авіапарк не перевищував 120 літаків. І лише третина з них літали!
Джерело: https://t.me/petrushevskyi/3940