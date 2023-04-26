В Екопарку закінчують розмінування Долини Альпак

Фахівці закінчують роботи з розмінування Долини Альпака. Безпека людей – на першому місці, тому до 1 червня, коли ми розраховуємо розпочати роботу на цій локації, все буде ще неодноразово перевірено та перевірено ще раз, повідомляє Фельдман Екопарк.

«Але ми вже сьогодні можемо впевнено сказати, що підготовка першого нашого об’єкта до відкриття йде за планом.

Можливість побувати на природі, поспілкуватися з тваринами – це зараз те, що потрібно людям, щоб відпочити, відновитись, зняти стрес. Наша Долина Альпак буде великим природним реабілітаційним центром, ковтком свіжого повітря для всіх, хто цього потребує».

Решту території Екопарка теж обіцяють відновити. Проте роботи багато, розмінування великої лісової території – це питання не одного дня і не одного місяця.

Агентство Телевидения Новости