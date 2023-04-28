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Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки (фото)

Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки (фото)

Вчора обстрілам піддавались Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші.

У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння, гараж та трактор.

В результаті обстрілів у селі Липці Харківського району пошкоджені приватні будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок.

Окрім цього, у селі Токарівка Харківського району на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль «Харківобленерго». 54-річний водій авто загинув. Четверо працівників віком від 29 до 51 років отримали поранення різного ступеня тяжкості.    

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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