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15 протоколів на нетверезих водіїв склали харківські патрульні у ніч з суботи на неділю

15 протоколів на нетверезих водіїв склали харківські патрульні у ніч з суботи на неділю

За нічну зміну патрульні склали 15 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння

В УПП Харківської області нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

– на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

– якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

– у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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