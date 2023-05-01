Допомагали ворогу та катували патріотів: СБУ повідомила про підозру двом зрадникам

СБУ повідомила про підозру двом зрадникам, які «полювали» на українських патріотів під час окупації Харківщині.

Співробітники Служби безпеки встановили двох громадян України, які допомагали окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

Зрадниками виявилися 46-річний та 60-річний мешканці Ізюмського району Харківської області.

Під час окупації Ізюмського району вони обидва ініціативно налагодили зв’язок з представником російської приватної військової компанії. Цей рашистський найманець, крім здійснення збройного протистояння підрозділам ЗСУ, організовував “полювання” на місцевих мешканців окупованих районів, які допомагали Силам оборони України. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зрадники “зливали” агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них — колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За їхньою “наводкою” загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього тримали їх зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури та погрожували вбивством. Рашистів, які вчиняли ці воєнні злочини, вже затримано та покарано.

Нагадаємо, у жовтні минулого року контррозвідники СБУ разом зі спецпризначенцями ЦСО «А» під час бойової операції знешкодили ворожу групу та затримали чотирьох російських військовослужбовців. [bit.ly/3TtL8sK].

Серед затриманих був і представник ПВК, який залучив до підривної діяльності проти України двох наших співвітчизників. За матеріалами Служби безпеки у грудні минулого року російського найманця засуджено до 11 років позбавлення волі. [bit.ly/3Hgm6dc].

Напередодні деокупації зрадники втекли з Ізюмщини та наразі переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.Слідчо-оперативні дії з викриття і документування злочинів проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости