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Это Мария Львова-Белова – детский омбудсмен, которая вместе с путиным получила ордер на международный арест
Помимо депортации украинских детей, она занимается тем, что вывозит в россию недееспособных украинцев.
Их пристраивают в пансионат, построенный на деньги путинских олигархов.
Депортированным быстро оформляют гражданство и пенсию по инвалидности, 75% которой получает учреждение. Курирует весь процесс Львова-Белова.
Вывозят тех, чьим имуществом могут бесконтрольно распоряжаться.
У остались вопросы, за что Львовой-Беловой выдали ордер?
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10429