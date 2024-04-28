Это Мария Львова-Белова – детский омбудсмен, которая вместе с путиным получила ордер на международный арест

Помимо депортации украинских детей, она занимается тем, что вывозит в россию недееспособных украинцев.

Их пристраивают в пансионат, построенный на деньги путинских олигархов.

Депортированным быстро оформляют гражданство и пенсию по инвалидности, 75% которой получает учреждение. Курирует весь процесс Львова-Белова.

Вывозят тех, чьим имуществом могут бесконтрольно распоряжаться.

У остались вопросы, за что Львовой-Беловой выдали ордер?

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10429

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