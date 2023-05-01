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Прикордонники виявили сигарети серед м’яса

Прикордонники виявили сигарети серед м’яса

Партію тютюнових виробів намагалися незаконно перемістити з України до Угорщини. Виявили прихований товар учора прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці у пункті пропуску «Тиса».

Учора ввечері в пункт пропуску на виїзд з України прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes», за кермом якого перебував 47-річний українець. За документами він перевозив м’ясо курчат бройлера. Під час перевірки вантажівки у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення у ній товарів і предметів, прихованих від контролю. Тож транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку.

До огляду залучили службового собаку прикордонників, за допомогою якого виявили у транспортному засобі сховок з тютюновими виробами. У передній частині причепа, за стінкою холодильної частини рефрижератора, було приховано 969 пачок тютюнових виробів.

У встановленому законодавством порядку приховані тютюнові вироби вилучено. Їх вартість наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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