Прихильник “руського миру”: СБУ повідомила про підозру харків’янину

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного активного прихильника “руського миру” на Харківщині. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Ним виявився 37-річний мешканець Харківської області, який раніше постійно проживав у Волноваському районі Донеччини.

За даними слідства, у минулому році зловмисник неодноразово розміщував на власній сторінці у мережі “Фейсбук” відеоролики з виправдовуванням збройної агресії росії проти України та із глорифікацією її учасників.

У цих роликах містилися брехливі наративи кремлівської пропаганди про нібито рятівну місію росії стосовно України, а також схвалювалися дії російських військовослужбовців та учасників незаконних збройних формувань держави-агресора.Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости