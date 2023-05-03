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Співпрацювала з російськими загарбниками: на Харківщині підозрюють колаборантку

Співпрацювала з російськими загарбниками: на Харківщині підозрюють колаборантку

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 22-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за даними дізнання, наприкінці липня минулого року, коли село Михайлівка Чугуївського району перебувало під окупацією, місцева мешканка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона добровільно обійняла посаду «представника мікродільниці».

Колаборантка виконувала всі вказівки окупаційної влади: роздруковала документи та розповсюджувала агітаційні проросійські газети серед місцевих мешканців.

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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