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Поліцейські Харківщини розшукали неповнолітню

Поліцейські Харківщини розшукали неповнолітню

Поліцейські Харківщини розшукали неповнолітню дівчину, яка п’ять діб не перебувала вдома.

Підліток пішла з дому у селі Зарожне 29 квітня і не повернулася. Мати зниклої звернулася в поліцію із заявою 3 травня. Жінка вважала, що 15-річна донька ночує у подруги.

Через кілька годин після отримання повідомлення про зникнення дитини працівники карного розшуку Чугуївського районного управління поліції встановили її місцеперебування.

Виявилося, що дівчинка в соціальних мережах познайомилася з хлопцем з Харкова. Вони переписувалися і він запросив її в гості. Дівчина погодилася та втекла з дому.

Втікачку поліцейські доставили додому, передали батькам і провели профілактичну бесіду з родиною.

Агентство Телевидения Новости

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