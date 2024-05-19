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Добові потреби в електроенергії покривали власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою
За добу Україна покривала потреби у електроенергії за рахунок власної генерації, комерційного імпорту та аварійної допомоги з Польщі, Словаччини та Румунії.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
За минулу добу Українська енергосистема не отримувала аварійної допомоги. Натомість 18 травня у нічні та ранкові години, Україна отримувала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 20 411 МВт год. Експорту не передбачається.
З 19:00 до 24:00 планують обмежувати промислових споживачів.
Джерело: epravda.com.ua