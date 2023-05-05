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Це провал: на капітально відремонтованому шосе на Холодній горі знов утворилася вирва

Це провал: на капітально відремонтованому шосе на Холодній горі знов утворилася вирва

В Новобаварському районі на одній з центральних вулиць утворився провал. Мешканці сусідніх будинків спостерігали таке ж явище рівно рік тому.

Саме на цій ділянці не так давно проводили капітальний ремонт, який тривав 4 місяці. Тут зняли старий асфальт, викопали стару магістраль теплопостачання, зняли залізобетон, зробили заміну труб, встановили нове залізобетонне покриття, закопали та нарешті поклали новий асфальт.

Ремонтні роботи розпочали 01.06.2021, а закінчили 20.09.2021. Мешканці припускають, що десь неглибоко під асфальтом вода вимиває ґрунт, тому провалля утворюватиметься знову і знову.


Агентство Телевидения Новости

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