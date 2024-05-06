Колеса Continental PremiumContact 7 выпущены в 2022 году, через пять лет после своего предшественника, впечатляюще вышли на рынок. Автошины проектировались с рядом улучшений, однако основной упор был сделан на улучшение характеристик в мокрых дисциплинах.

Шины Continental PremiumContact 7 продемонстрировали выдающиеся характеристики в различных испытаниях, твердо закрепив свое превосходство в категории сверхвысоких характеристик (UHP). В материале интернет магазина Autoshini.Com показана общая позиция PremiumContact 7 в каждом пресс-тесте, если кратко – 75% тестов только первая.

Обзор побед в тестах:

Тесты резины за 2024 год

ADAC - 1-е место с размером 215/55 R17, продемонстрировав превосходное торможение и управляемость.

- 1-е место с размером 215/55 R17, продемонстрировав превосходное торможение и управляемость. AZ - 1-е место с размером 225/45 R17, подчеркнув его превосходные качества как на мокрой, так и на сухой дороге.

- 1-е место с размером 225/45 R17, подчеркнув его превосходные качества как на мокрой, так и на сухой дороге. Sport Auto - 1-е место в размере 215/40 R18, особенно отличившись в динамичных сценариях вождения.

- 1-е место в размере 215/40 R18, особенно отличившись в динамичных сценариях вождения. AMS – 1-е место 235/55 R18, доказав свою надежность на более крупных автомобилях.

– 1-е место 235/55 R18, доказав свою надежность на более крупных автомобилях. Тест колес для автодомов 1-е место 225/55 R17, что свидетельствует о высоких характеристиках в различных транспортных средствах.

1-е место 225/55 R17, что свидетельствует о высоких характеристиках в различных транспортных средствах. AutoBild - 2-ая позиция в 205/55 R16.

EV - 2-ая позиция в 235/55 R19, подтвердив ее пригодность для электромобилей.

Тесты колес за 2023 год

Tire Reviews Best Summer Tires - 1-е место в 205/55 R16, известная превосходным сцеплением на мокрой и сухой дороге.

- 1-е место в 205/55 R16, известная превосходным сцеплением на мокрой и сухой дороге. Motor - 1-е место в 205/55 R16, превзойдя все тестируемые колеса.

- 1-е место в 205/55 R16, превзойдя все тестируемые колеса. 8 дешевых шин против 1 шины премиум-класса : продемонстрировали свое премиальное качество в 205/55 R16.

Tire Reviews Performance Tire Test - 1-е место с размером 225/40 R18, продемонстрировав отличные характеристики в условиях вождения.

- 1-е место с размером 225/40 R18, продемонстрировав отличные характеристики в условиях вождения. AutoBild UHP 3-я позиция в 225/45 R18, продемонстрировав сильную конкуренцию даже в жестко конкурирующих категориях.

Постоянные высшие позиции Continental PremiumContact 7 в строгих и разнообразных тестах подтверждают абсолютное доминирование в категории UHP.



Краткое изложение результатов испытаний

1-ое место: 9 раз в различных условиях и типах транспортных средств.

2-е: 2 раза, показывая конкурентоспособность, близкую к лидерам.

3-е: 1 раз в высококонкурентном тесте.

В общей сложности 9 побед из 12 в различных размерах колес и категориях автомобилей отражают универсальную автошины, надежную работу в различных дорожных условиях и адаптированность к широкому спектру транспортных средств. Способность резины постоянно занимать первое или близкое к вершине место в конкурентной сфере многое говорит о ее конструкции и технологиях, лежащих в основе. Будь то стандартные легковые автомобили, внедорожники или даже автодома, Премиум Контакт 7 продолжает превосходить своих конкурентов, укрепляя статус лидера шинной отрасли.

Мокрое торможение

Шины Continental PremiumContact 7 завоевали лидерство в категории со сверхвысокими характеристиками (UHP), прежде всего, благодаря своим исключительным и стабильным характеристикам торможения на мокрой дороге. Постоянно занимая первые позиции в многочисленных испытаниях, таких как тесты ADAC, Auto Zeitung, Sport Auto и Motorhome Summer Tire Tests, резина доказала свою превосходную управляемость и безопасность во влажных условиях.

Способность автошины достигать впечатляющего тормозного пути на мокрой дороге без единого проигрыша во всех 12 тестах доказывает подход к проектированию в области безопасности, в котором приоритет отдается характеристикам на мокрой дороге. Эти показатели — не просто цифры, они отражают способность резины работы в сложных условиях влажной дороги, обеспечивая минимальный тормозной путь и повышенную безопасность.

Постоянное лидерство автошины при торможении на мокрой поверхности имеет решающее значение, поскольку оно напрямую влияет на безопасность водителя во время дождя и на скользких поверхностях, где эффективность торможения имеет решающее значение для предотвращения аварий. Способность Континенталь Премиум контакт 7 эффективно работать в подобных условиях — вот что выделяетмодель категории UHP, что делает автошины отличным выбором для водителей, которые отдают предпочтение безопасности и производительности, особенно на мокрых дорогах. Акцент на преодолении влажных условий является ключевой причиной, по которой PremiumContact 7 превосходит конкурентов и лидирует в тестах шин по всему миру.

Краткие итоги

Интернет магазин Autoshini.Com внимательно следит за сегментом резины со сверхвысокими характеристиками (UHP), тесты подчеркивают, что Континенталь Премиум Контакт 7 является лучшей летней шиной 2024 года на рынке.

Статус «EV Ready» на боковине позволяет конкурировать с колесам, предназначенными для электромобилей, а зачастую и превосходить их. Резина показывает более низкое сопротивление качению, повышая энергоэффективность и запас хода, что имеет решающее значение как для традиционных, так и для электромобилей.

Еще одним ключевым фактором популярности является использование передовых технологий в производстве, таких как "Cool Chili Compound" и "3D Grip Claws", которые обеспечивают превосходное сцепление и курсовую стабильность на мокром покрытии. Кроме того, автошины отличаются низким уровнем шума и комфортным вождением, что делает их идеальным выбором для требовательных автолюбителей, ценящих высокий уровень безопасности и производительности.