Одна людина зникла безвісти: подробиці ракетної атаки на Одеську область

Сьогодні, 8 травня, внаслідок удару рф по Одеській області поранено трьох осіб, ще одна людина зникла безвісти. Також зруйновано дачні будинки, бази відпочинку та склад.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації і розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, пише Апостроф.

“Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя — це ще одна сакральність і прив’язка, яку вони люблять до значущих дат, подій і тд”, – сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни атакували складські приміщення і били по рекреаційній зоні, “нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя – це лінія небезпеки і оборони, а не лінія курорту”.

Речниця Сил оборони Півдня зазначила, що на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули потужні пожежі.

“Зруйновані дачні будинки, зруйновані бази відпочинку — це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя”, – зазначила вона.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по Одещині росія випустила з літаків стратегічної авіації до восьми застарілих радянських крилатих ракет Х-22. Частина з них не досягла цілі. Ракети окупанти спрямували по складу одного з продовольчих підприємств, а також рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Як повідомили в Одеській районній військовій адміністрації, станом на ранок одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу на одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району. Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення. Одна людина вважається зниклою безвісти.

Агентство Телевидения Новости