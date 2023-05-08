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Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, під час яких 8 цивільних отримали поранення

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, під час яких 8 цивільних отримали поранення

Напередодні окупанти здійснили обстріли ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району. В результаті пошкоджена територія автопарку, житловий п’ятиповерховий будинок, автомийка та цивільні автомобілі. Тілесні ушкодження отримали 7 громадян. З травмами доставили до лікарні 82-річну жінку, 62 та 21-річних чоловіків. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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