День пам’яті та примирення відзначили на Харківщині

В урочистостях на Меморіальному комплексі Слави у Лісопарку взяли участь керівники правоохоронних органів, державної влади, місцевого самоврядування. 8 травня, в День пам’яті та примирення, разом з усім цивілізованим світом вшановуємо пам’ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Кількість жертв війни, яку розпочала гітлерівська Германія разом з радянським союзом, вражає.Сьогодні росія продовжує втілювати в життя всі принципи нацистів: під гаслом «можем повторить» вбиває дорослих і дітей, знищує українські міста і села, намагається стерти з мапи світу державу Україну.

Україна сьогодні героїчно протистоїть рашистам. Ми обов’язково переможемо. Заради мирного майбутнього нашої країни, заради мирного життя наших дітей. Пам’ятаємо про загиблих. Підтримуємо захисників України.

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