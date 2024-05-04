Чиновникам изменили правила бронирования от мобилизации: кто не получит отсрочку

«Сейчас будут забронированы госслужащие категории А — главы поселковых и городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и главы госорганов и органов местного самоуправления», — отметил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Категории Б и В уже будут бронироваться лишь на 50%.

«То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория В — это уже исполнители.»

Отсрочку также будут иметь представители руководящих органов государственного управления, судьи, Нацполиция, Национальная гвардия, а также люди, которые привлечены к киберзащите.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/129809

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