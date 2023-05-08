Напередодні 9 травня окупанти влаштували обстріл Харкова

Навпроти 9 травня окупанти влаштували обстріл Харкова

Сьогодні близько 21:45 окупанти обстріляли Харків та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів», повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. Є влучання у Харківському районі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пролунало пʼять вибухів: «Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють».

Агентство Телевидения Новости