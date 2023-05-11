Великий Бурлук: внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо» двоє цивільних отримали поранення

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук: відомо про двох поранених мирних мешканок.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ «Торнадо».

Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина.

Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости