Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:14
Просмотров: 193

Окупанти били по будинках з РСЗВ та вдарили дроном по вантажівці: наслідки обстрілів Харківщини

Окупанти били по будинках з РСЗВ та вдарили дроном по вантажівці: наслідки обстрілів Харківщини

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 2 травня пораненотравмовано двох мирних жителів, пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрону. Пошкоджено вантажівку.Без постраждалих.

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську. Травмовано 66-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ.

Об 11:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу «Гром Е-1».

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 