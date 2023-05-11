«Нам потрібно трохи більше часу»: Зеленський про початок контрнаступу

Українські захисники чекають доставки обіцяної військової допомоги: Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ.

Про це пише видавництво Бабель із посиланням на інтервʼю BBC.

Зеленський зазначив, що бойові бригади готові до контрнаступу, але армії все ще потрібне «щось», зокрема бронетехніка, яка надходить партіями.

«Із [тим, що ми вже маємо] ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам потрібно трохи більше часу», — пояснив Зеленський.

Західні медіа продовжують обговорювати майбутній український контрнаступ. Про це постійно запитують і представників української влади. Міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що очікування українців та світу щодо контрнаступу «дещо перегріті». Однак запевняє, що про його початок одразу всі дізнаються. А очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснює, що росіяни майже не завдають масованих ракетних ударів по Україні, щоб накопичити ракети для відбиття української атаки. Видання The New York Times писало, що Україна перенесла контрнаступ на травень ― через погану погоду та повільні поставки зброї.

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