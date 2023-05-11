В Харкові жінка загубила 3-річну дитину: хлопчику вдалося поїхати від матері на маршрутці

Поліцейські Харкова зафіксували факт невиконання матір’ю своїх обов’язків щодо виховання дитини: 3-річного хлопчика виявили на вулиці без супроводу дорослих. Жодних протиправних дій у відношенні дитини скоєно не було.

Перехожі звернулися до поліції з повідомленням, що на кінцевій зупинці маршрутки знаходиться хлопчик без батьків, який нічого про себе не може повідомити.

На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1, повідомили в ГУНА Харківської області.

Вжитими заходами правоохоронці встановили мати дитини. 38-річна жінка розповіла поліцейським, що не доглянула за дитиною, внаслідок чого він самостійно сів до маршрутки та загубився.

З матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости