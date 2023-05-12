У Височанській громаді відновлюють дорогу

Бригади ДП «Дороги Харківщини» розпочали комплекс відновлювальних робіт на автомобільній дорозі С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки».

Дорожники вже здійснюють холодне фрезерування старого шару покриття, вирубують порослі та проводять демонтаж бортового каменю.

На сьогодні у Височанській громаді зареєстровано понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких проживає у смт Бабаї. Автодорога С212510 є центральною транспортною артерією населеного пункту, якою забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів і рухається громадський та гуманітарний транспорт.

У ДП «Дороги Харківщини» закликають водіїв бути уважними в місцях проведення робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки і дотримуватися правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости