Капремонт мосту через річку Тетлега на Харківщині: коли планують завершити роботи

На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега, відкриття його заплановане на 2025 рік

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Міст через річку Тетлега – одна з 27 споруд, зруйнованих під час повномасштабного вторгнення. Міст було збудовано у 1993 році й він міг би прослужити ще не одне десятиліття. Та українським військовим довелося підірвати його, аби зупинити рух колон ворожої техніки, що прямували на Харків.

«Втім, робота саперів була настільки ювелірною, що зайвих руйнувань вдалося уникнути. Для забезпечення руху тут побудували тимчасовий металевий міст, а капітальний ремонт основного триває», – йдеться в повідомленні.

Генеральний підрядник вже виконав доволі значний обсяг робіт, а саме:

частковий ремонт проміжних опор та ригелів;демонтаж плити монолітної прогонової будови;замінено опорні частини з застосуванням домкратів та металоконструкцій для підіймання;влаштування нової монолітної плити прогонової будови в опорах №3 – №12;підготовчі роботи для влаштування зовнішнього водовідведення;збирання металоконструкцій пересувних риштувань для ремонту прогонової будови.

До кінця поточного року планується виконати:

влаштування монолітної плити, гідроізоляції, деформаційних, бар’єрного та перильного огородження, зовнішнього водовідводу;ремонт опор та балок прогонової будови, підходи;влаштування верхнього шару покриття.

Відкрити оновлений міст планується у 2025 році. Загальна вартість ремонту за підрахунками фахівців складає 559 млн гривень. А для того, аби відбудувати на Харківщині усі пошкоджені росією мости, знадобиться близько 8 мільярдів гривень.

Агентство Телевидения Новости