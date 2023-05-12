Харківські поліцейські затримали інтернет-шахрайку: встановлюють постраждалих

Викрито жінку, яка ошукувала громадян під приводом продажу товарів в соціальних мережах: зловмисницею виявились 25-річна мешканка Чугуєва. За місцем її мешкання правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили речові докази протиправної діяльності.

Встановлено, що жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщувала оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримували повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та на зв’язок не виходила.

Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми. Вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.

Агентство Телевидения Новости