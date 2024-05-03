Канібал та вбивця дівчат пішли воювати до України і стали найкращими друзями.

Дмитра Малишева, він ліворуч, засудили до 25 років в'язниці суворого режиму за канібалізм і серію вбивств. 10 років тому він убив свого друга Таджика, а його серце він засмажив із овочами. Весь процес він знімав на відео.

Разом із людожером із колонії пішов воювати і Олександр Масленников, праворуч, засуджений за подвійне вбивство та розчленування дівчат.

Спільні фотографії, де вони обидва посміхаються, обіймаючись, Малишев опублікував у соцмережах.

Ось це справжня росія, а не Пушкін, Шишкін, срібний вік поезії і пітерський рок-клуб.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/53007

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