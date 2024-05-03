Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 161

Канібал та вбивця дівчат пішли воювати до України і стали найкращими друзями.

Канібал та вбивця дівчат пішли воювати до України і стали найкращими друзями.

Дмитра Малишева, він ліворуч, засудили до 25 років в'язниці суворого режиму за канібалізм і серію вбивств. 10 років тому він убив свого друга Таджика, а його серце він засмажив із овочами. Весь процес він знімав на відео.

Разом із людожером із колонії пішов воювати і Олександр Масленников, праворуч, засуджений за подвійне вбивство та розчленування дівчат.

Спільні фотографії, де вони обидва посміхаються, обіймаючись, Малишев опублікував у соцмережах.

Ось це справжня росія, а не Пушкін, Шишкін, срібний вік поезії і пітерський рок-клуб.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/53007

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ще трохи про Китай
Сегодня 09:47    125
СБУ затримала інформатора «вагнерівців», який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині
Сегодня 09:34    128
СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум рф
Сегодня 09:23    126
Одеська трагедія 2 травня – наслідок спроби рф дестабілізувати ситуацію в Україні
Сегодня 09:12    168
Протесты на оккупированных территориях
Сегодня 08:52    177
Харківщина, 3 травня
Сегодня 08:40    123
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2024 року
Сегодня 08:35    116
Рашизм – це квазіідеологія, яку навʼязує своєму населенню тоталітарний режим рф
Сегодня 08:23    140
армія росії виборола "бронзу" в питаннях власної ліквідації. Що показав квітень
Сегодня 08:12    131
СБУ та Національна поліція ліквідували ще 8 «схем для ухилянтів»
Сегодня 08:03    129
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 