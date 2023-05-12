Біжи, Фостер, біжи: двоє чоловіків намагалися перетнули кордон на велосипедах

Жителі Закарпаття та Тернопільщини, виконуючи вказівки ділків-переправників, прибули у селище Вилок де отримали велосипеди та вказівки щодо напрямку руху через кордон. На вказаному маршруті, на велосипедистів чекала «перепона» у вигляді наряду прикордонників.

На думку переправників, прикордонники могли не звернути увагу на людей, які пересуваються двоколісним транспортом.

Проте, не так сталося, як гадалося. Прикордонний наряд зупинив велосипедистів та з перших хвилин спілкування викрив незаконні наміри чоловіків, а згодом і встановили особу місцевої жительки, яка забезпечила «туристів» транспортними засобами. Для з’ясування обставин правопорушення, усіх трьох затримали та доставили у прикордонний підрозділ.

Затримані чоловіки зізналися, що пристали на пропозицію невідомих, з якими спілкувалися лише телефоном. За послуги зловмисників вони мали розрахуватися за кордоном, відпрацювавши певний час на запропонованій їм роботі. Про те, що нерідко такі пропозиції ведуть до трудового рабства, чоловіки не переймалися.

Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі вчиненого правопорушення, з метою встановлення організаторів незаконного переправлення людей через кордон.

Агентство Телевидения Новости