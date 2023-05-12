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Намагалися перемістити контрабанду через державний кордон України
Вантажний автомобіль «MAN» слідував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська». Згідно з документами, наданих на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані.
Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з білорусі.
За цим фактом складено протокол. Мінеральні добрива, вагою понад 23 тис. кг, вилучено працівниками митниці.
Джерело: ДПСУ