Намагалися перемістити контрабанду через державний кордон України

Вантажний автомобіль «MAN» слідував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська». Згідно з документами, наданих на перевірку, водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані.

Однак після перевірки оглядовики встановили, що вантаж походить з білорусі.

За цим фактом складено протокол. Мінеральні добрива, вагою понад 23 тис. кг, вилучено працівниками митниці.

Джерело: ДПСУ

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