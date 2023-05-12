Рух у Харківському метро набуде тимчасових змін: що саме?

Рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці «Перемога» – «Держпром»

Завтра, 13 травня, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:

Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого поїзду, що прямуватиме до станції «Держпром».

Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого поїзду, що прямуватиме до станції «Перемога».

Про поновлення руху поїздів Олексіївською лінією у повному об’ємі – повідомимо додатково.

Джерело: Харківський метрополітен

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