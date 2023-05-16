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У Харкові впіймали на хабарі у 26 тисяч гривень еколога

У Харкові впіймали на хабарі у 26 тисяч гривень еколога

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади (ч. 3 ст. 368 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області Державної екологічної інспекції у Харківській області вирішив незаконним способом підзаробити грошей. 

Так, еколог проводив перевірку за скаргою щодо засмічення та забруднення будівельними відходами земельної ділянки у Чугуївському районі одним із підприємств, яке має поблизу орендовані нежитлові приміщення. 

Оглянувши земельну ділянку, держінспектор повідомив керівнику підприємства, що за забруднення землі йому буде нарахована шкода у сумі майже 2 млн гривень. 

Підозрюваний запропонував керівнику підприємства «вирішити питання по-мирному». За ненакладення адміністративних санкцій еколог почав вимагати від чоловіка неправомірну вигоду у сумі 26 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали службовця у порядку ст. 208 КПК України під час передачі всієї суми грошей поблизу одного з магазинів у Харкові. 

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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