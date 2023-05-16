Ворог завдав більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста сорок сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.Цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів. Детальна інформація буде надана згодом. Протягом минулої доби зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300.

Крім того, російська федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору.Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Медведівка і Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Манухівка, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль і Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

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