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На Харківщині поліція розшукала неповнолітню дівчину

На Харківщині поліція розшукала неповнолітню дівчину

Поліцейські Харківщини оперативно розшукали та повернули батькам неповнолітню дівчину15 травня близько 18:30 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки. Жінка заявила про те, що її 15-річна донька близько 10:00 пішла з дому до залізничного вокзалу та не повернулася.

Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітньої. Прикмети зниклої повідомили усім патрульним нарядам. Правоохоронці ретельно відпрацювали коло друзів і знайомих дівчини, а також перевірили авто- і залізничний вокзали, громадський транспорт.

Кропітка робота співробітників поліції дала позитивний результат. Вже за декілька годин дівчину знайшли та повернули батькам. Вона була у друзів в селищі Савинці Ізюмського району.Жодних протиправних дій щодо підлітка скоєно не було.

Агентство Телевидения Новости

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