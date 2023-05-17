ДСНС ліквідували 10 пожеж та 130 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 17 оперативний виїзд, з яких: 10 – на ліквідацію пожеж; 5 – для надання допомоги населенню; 2 – інші виїзди.

Підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости