Ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківщини: є загиблі

Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли — ракетні.

Цілями російської армії є переважно цивільні об’єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права.

За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам’янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу Куп’янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об’єкти інфраструктури.

Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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